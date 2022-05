Lyt til artiklen

En ny migrantkrise truer i horisonten.

Og det er Ruslands og Vladimir Putins skyld.

Sådan lyder den hårde beskyldning fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

I sin seneste videotale til ukrainerne fortæller Zelenskyj, at der ligger 22 millioner ton korn klar i landets lagerhuse. Klar til at blive eksporteret.

Men det er umuligt lige nu, idet Rusland har blokeret havnene ved Sortehavet, hvorfra kornet skibes ud.

»Ruslands blokade af vores eksport destabiliserer situationen på en global skala,« siger den ukrainske præsident og tilføjer, at den manglende korneksport fra Ukraine – som før krigen var en af verdens største eksportører – fører til stigende fødevarepriser.

»Konsekvensen er truslen om hungersnød. I Afrika, i Asien og i nogle europæiske lande,« siger Zelenskyj, som dog ikke uddyber påstanden eller nævner, hvilke europæiske lande der efter hans oplysninger kunne være i farezonen.

Den ukrainske præsident ser en klar risiko for, at hungersnød kan føre til en ny migrantkrise – og kommer i den forbindelse med en hård beskyldning mod den russiske regering med Vladimir Putin i spidsen:

»Og det er helt tydeligt, hvad det russiske lederskab ønsker. De skaber helt bevidst dette problem, så hele Europa kommer til at stå med problemer,« lyder anklagen mod Rusland og Putin fra Zelenskyj.

»Indbyggerne i afrikanske og asiatiske lande bliver ganske enkelt brugt som et forhandlingskort af den russiske stat,« tilføjer han.

Samtidig slår den ukrainske præsident fast, at hans eget land virkelig har brug for de milliarder af kroner, som eksporten af korn kunne indbringe.

Også FN og vestlige statsledere har presset på for at få åbnet havnene ved Sortehavet.

»Fødevareforsyningen til millioner af ukrainere og milliarder rundt i verden er bogstaveligt talt holdt som gidsel,« har USAs udenrigsminister, Antony Blinken, blandt andet sagt under en tale i FNs Sikkerhedsråd.

Rusland vil først ophæve blokaden af Sortehavs-havnene, når de vestlige sanktioner mod landet lempes.

EU har så sent som i efteråret og vinteren 2021 beskyldt Hvideruslands leder, Alexander Lukasjenko, for at have igangsat et »hybridangreb« på EU ved brug af migranter. De blev fløjet til Hviderusland, som efterfølgende lod migranterne søge vestpå mod grænsen til Polen – og EU.

De baltiske lande, der var direkte berørt af migrantkrisen, anklagede Rusland for at være den egentlige mastermind bag:

»Rusland bruger migrantkrisen til at forsøge at destabilisere EU. Det er glimrende våben mod os,« sagde Litauens udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis, midt i november 2021.