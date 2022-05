Volodymyr Zelenskyj henvender sig søndag direkte til danskere – og mange andre.

Det sker i en mere end 15 minutter lang tale i anledningen af den internationale mindedag for Anden Verdenskrig.

Her minder den ukrainske præsident om de blodige konsekvenser, som store dele af den europæiske befolkning mærkede i kampen mod nazisterne. Han minder om, hvordan »en nation kan hade en anden«.

»Litauere, letter, estere, danskere, georgiere, armenere, belgiere, nordmænd og mange andre har ikke glemt dette – og alle, der led under nazismen i deres land, og alle der bekæmpede den i anti-Hitler-koalitionen,« siger Volodymyr Zelenskyj i videoen, der er lagt ud på hans officielle hjemmeside.

Volodymyr Zelenskyj i den nye video. Vis mere Volodymyr Zelenskyj i den nye video.

Og han drager en direkte parallel til den russiske invasion af Ukraine og det faktum, at der igen er krig i Europa.

Det sker med en påmindelse om, at verden 8. maj år efter år har sagt 'aldrig igen' siden Anden Verdenskrigs afslutning i 1945.

»I år siger vi det 'aldrig igen' på en anden måde. Vi hører 'aldrig igen' på en anden måde. Det lyder smertefuldt, ondt,« siger den ukrainske præsident i videoen, der optaget i byen Borodjanka, hvor han står foran to sønderbombede beboelsesejendomme i en T-shirt med påskriften 'Jeg er ukrainer':

»Og 24. februar blev 'aldrig' slettet. Skud og bomber fra hundredvis af missiler kl. 4 om morgenen, som vækkede hele Ukraine. Vi hørte de forfærdelige eksplosioner. Vi hørte 'igen'.«

Volodymyr Zelenskyjs mindeord om Anden Verdenskrig falder altså dagen inden, at Rusland fejrer sin største nationale helligdag, 'Sejrsdagen', hvor netop også sejren over Nazityskland markeres.

I den forbindelse er der længe gisnet om, hvad den russiske præsident, Vladimir Putin, vil sige. Og det vil ikke være utænkeligt, hvis han eksempelvis gentager de ord, der lød ved begyndelsen på invasionen af Ukraine: At landet skal »afnazificeres«.

I søndagens tale er det dog Volodymyr Zelenskyj, der sammenligner de russiske styrker med nazisterne.

Her lyder det eksempelvis, at »mørket« og »ondskaben« er tilbage i Ukraine. Denne gang »iklædt andre uniformer og andre sloganer, men med samme formål«.

»Det er en blodig rekonstruktion af nazismen i Ukraine. En fanatisk gentagelse af det regime – dets ideer, handlinger, ord og symboler,« siger den ukrainske præsident og udlægger endda videre, at Vladimir Putin forsøger at overgå sine »læremester«, altså Adolf Hitler, i forsøget på at blive »det ondeste menneske i verdenshistorien«.

Samtidig gentager han et tidligere nævnt budskab om, at Rusland indtil videre har dræbt dobbelt så mange civile ukrainere på kun to måneder i forhold til Nazityskland under hele Anden Verdenskrig.

Danmark fejrede sin befrielse fra den nazistiske besættelsesmagt 4. maj. Her holdt Volodymyr Zelenskyj en tale for den danske befolkning.