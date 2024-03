»En ting til...«

Sådan lød det sent søndag aften mod slutningen af en tale fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, før han satte nogle ord på det omstridte resultat af det russiske præsidentvalg – og i den forbindelse sendte en kraftig bredside afsted mod Vladimir Putin.

»I disse dage simulerer den russiske diktator endnu et valg. Alle i verden forstår, at denne figur, som det ofte er sket i historien, simpelthen er blevet afhængig af magt og gør alt, hvad han kan, for at regere for evigt,« udtalte Zelenskyj blandt andet i talen søndag aften.

Forinden havde han takket en lang række lande, herunder USA og Danmark, for de seneste hjælpepakker, der er blevet sendt til det krigshærgede land.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, kunne søndag erklære sig vinder af det omstridte russiske præsidentvalg. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Men mod slutningen af talen drejede han fokus over på præsidentvalget, som hen over weekenden er blevet afholdt i Rusland.

Et valg, hvor Vladimir Putin søndag kunne udråbe sig selv til klar vinder, men også et valg, som flere organisationer og lande i Vesten blandt andet har kritiseret for ikke at have været frit.

»Der er ikke den ondskab, han (Putin, red.) ikke vil begå for at forlænge sin personlige magt. Og der er ingen i verden, der er i sikkerhed for dette,« lød det videre fra Volodymyr Zelenskyj i talen:

»Jeg er taknemmelig over for alle stater, alle ledere og alle internationale organisationer, som har kaldt og fortsat vil kalde en spade for en spade. Alt, hvad Rusland gør i det besatte område af Ukraine, er en forbrydelse.«

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, ses her på talerstolen under et pressemøde den 28. februar. Foto: Malton Dibra/EPA/Ritzau Scanpix

Derudover vurderer den ukrainske præsident, at Vladimir Putin kun er bange for én ting:

»Der skal være en retfærdig gengældelse for alt, hvad de russiske mordere har gjort i denne krig og af hensyn til Putins livslange magt. Han er kun bange for én ting – retfærdighed,« sagde Zelenskyj og tilføjede:

»Der er ingen legitimitet i denne efterligning af et valg, og det kan der heller ikke være. Denne figur skal ende på anklagebænken i Haag – det er det, vi skal sikre.«

Det er femte gang, at den nu 71-årige Putin vælges som præsident i Rusland.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her møde pressen, efter valgstederne lukkede i Rusland søndag. Foto: Mikhail Metzel/EPA/Ritzau Scanpix

Siden 1999 har han enten været premierminister eller præsident i landet.

Hverken den russiske opposition eller vestlige lande anser valget for at være frit eller retfærdigt.