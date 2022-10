Lyt til artiklen

Lørdag besluttede Rusland sig for at suspendere sin kornaftale med Ukraine, som gjorde det muligt for begge lande at eksportere landbrugsprodukter fra deres havne.

Rusland har valgt at afbryde aftalen, fordi de mener, at Ukraine har foretaget et droneangreb mod russiske skibe i Sevastopol.

Men den udmelding giver Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ikke meget for. I sin daglige tale til nationen lørdag, kaldte han russernes beslutning om at trække sig fra aftalen for 'bevidst' – og at russernes påstande var 'ret forudsigelige'.



Det skriver CNN.

»Det her er ikke en beslutning, de har truffet i dag. Rusland begyndte bevidst at forværre fødevarekrisen tilbage i september, da de blokerede for vores skibe med fødevarer,« sagde han.

Hans anklager ligner dem, han tidligere har rettet mod Rusland, før landet officielt trak sig fra aftalen.

»Hvordan kan Rusland være med i G20, hvis de bevidst arbejder mod at skabe sult på flere kontinenter? Det er nonsens, og Rusland burde ikke være med i de 20.«

Derfor opfordrer Zelenskyj også til en kraftig international reaktion fra netop G20 og FN som svar på Ruslands brud fra aftalen.