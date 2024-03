Blokade ved den polske grænse truer våbenleverancer til fronten og gavner kun Rusland, mener Zelenskyj.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beder onsdag om et hastemøde med Polen og EU for at drøfte polske landmænds blokade ved grænsen mellem Ukraine og Polen.

Blokaden betyder, at afgørende forsyninger ikke kan komme ind i Ukraine, skriver Zelenskyj på det sociale medie X.

Præsidenten vil have et møde i stand med repræsentanter for EU samt Polens præsident, Andrzej Duda, og premierminister, Donald Tusk. Det skal ske inden toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine 24. februar, siger han.

Zelenskyj tilføjer, at han vil sende flere af sine ministre og også selv er villig til at tage til grænsen for at mødes med Duda og Tusk og løse problemet på stedet.

- Grænseblokaden øger desværre truslen mod levering af våben til vores soldater ved frontlinjen, skriver Zelenskyj.

- Det handler om national sikkerhed. Det må ikke udskydes, understreger han.

Zelenskyj tilføjer, at han også vil have EU repræsenteret ved mødet, fordi det handler om at "bevare Europas enhed".

Blokaden er udelukkende til gavn for Rusland, siger han.

- Vi har fået nok af Moskvas tilstedeværelse i vores land. Vi har fået nok af misforståelser. Vi skal ikke ydmyge hinanden, og vi skal ikke ydmyge hverken ukrainske eller polske landmænd. Vi har brug for enhed. Vi har brug for løsninger, skriver Zelenskyj.

De polske landmænd er vrede over, hvad de hævder er billig fødevareimport fra Ukraine.

Derfor har de gennem længere tid blokeret flere af grænseovergangene mellem de to lande for godstransport.

Den ukrainske præsident henviser til en protest, hvor polske landmænd smed ukrainsk korn fra lastbiler og jernbanevogne på polske veje.

- Dette er det korn, som vores bønder og bønder dyrker med stor besvær på trods af alle de strabadser, som Ruslands brutale aggression har forårsaget, skriver Zelenskyj i sit opslag onsdag.

Han takker Polen for den solidaritet, landet har udvist over for Ukraine, siden krigen begyndte for to år siden.

- Men nu er vi vidner til en overdreven og uretfærdig politisering, der truer de fælles resultater, skriver Zelenskyj.

/ritzau/