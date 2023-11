»Krigen tager det bedste fra os. De tager vores helte. Vores bedste mænd, kvinder og børn, men vi er ikke klar til at opgive vores frihed til den forbandede terrorist Putin. Derfor kæmper vi videre.«

Sådan lyder den seneste kontante melding fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et længere interview med NBC.

I det i alt 40 minutter lange interview bruger Zelenskyj konsekvent ordet 'terrorister', når han taler om Rusland.

»Jeg har ingen relationer til Rusland i dag. De kender min holdning, vores lands og vores folks: Vi ønsker ikke dialog med terrorister. USAs præsident, Kongressen og andre ved, at jeg ikke vil tale med terrorister – for deres ord betyder ingenting,« siger Zelenskyj videre.

Under interviewet bliver den ukrainske præsident desuden forelagt den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps udsagn om, at han ville 'kunne afslutte krigen i Ukraine på blot 24 timer'.

Til det svarer Zelenskyj, at han kun skal bruge 24 minutter på at forklare Trump, hvorfor det ikke kan lade sig gøre – og, at han er mere end velkommen til at tage turen til Ukraine for at tage den samtale.