De kommende dage kan blive afgørende for udfaldet af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Så krystalklart maler avisen New York Times mandag aften tingene op.

Situationen er den, at Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i øjeblikket er i Washington for at afholde møder med blandt andre den amerikanske præsident Joe Biden.

Mandag aften har Volodymyr Zelenskyj postet en opdatering på X med et foto af et møde med USA's forsvarsminister Lloyd Austin.

Det er også planen, at den ukrainske præsident skal afholde møder med den republikanske leder af Repræsentanternes Hus.

I began my visit to the USA by meeting with @SecDef Lloyd Austin and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Charles Brown at the US National Defense University.



We discussed global security challenges, frontline developments, and further US-Ukraine defense cooperation.… pic.twitter.com/Y3j7jO48Lo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2023

Og det er udfaldet af de tre møder, som avisen nu på allerdramatiske vis mener, er afgørende for krigens udfald.

Sagen er den, at indenrigspolitiske skænderier i USA har betydet, at en planlagt gigantisk støttepakke på 110 milliarder dollar til – blandt andre – Ukraine og Israel lige nu blokeres af republikanske skeptikere.

De kræver indenrigspolitiske indrømmelser fra præsident Joe Biden og Demokraterne for at at give grønt lys til at sende yderligere militær hjælp til Ukraine.

Ifølge avisen er det bydende nødvendigt, at der indgås en aftale, hvor Demokraterne binder sig til en øget indsats for at begrænse immigration fra Mexico mod at få republikansk støtte til hjælpepakken til ukrainerne.

Flemming Splidsboel, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, kalder møderne for 'enormt vigtige' for Ukraine.

Uden at han dog vil vurdere situationen i amerikansk politik.

»Det, jeg dog kan iagttage, er, at der i de seneste uger og måneder er skabt en fortælling om, at Ukraine er ved at tabe krigen, og at Rusland er i gang med at vinde den,« siger Flemming Splidsboel.

»Risikoen for Ukraine er, at selv de lande, der gerne vil støtte Ukraine, begynder at mene, at det er omsonst,« konstaterer han.

»Hvis Zelenskyj kommer hjem fra USA uden noget, så vil det styrke et budskab om, at støtten til Ukraine ikke længere er på det nødvendige niveau,« forklarer Flemming Splidsboel.

Flemming Splidsboel Hansen. Foto: Dansk Institut for Internationale Studier.

Han suppleres af senioranalytiker hos Tænketanken Europa, Jacob Kaarsbo, som mener, at det er altafgørende, at både USA og Europa ikke bare fortsætter, men markant udvider støtten til Zelenskyj og Ukraine.

Også i EU er der således intern modstand – fra Ungarn – mod den fortsatte støtte til Ukraine.

Jacob Kaarsbo mener, at der ikke er noget alternativ til at øge den militære støtte til Ukraine.

»Hvis Ukraine taber krigen, så vil Europa stå i en situation, som ligner den, vi befandt os i i 1930'erne, hvor en fascistisk stat ønskede at erobre andre lande,« siger Jacob Kaarsbo.

»Det er de tanker, man er nødt til at gøre sig omkring det. De baltiske lande og andre i regionen ved godt, at de bliver de næste på listen,« konstaterer han.

Jacob Kaarsbo mener derfor, at USA og resten af Vesten er nødt til at gå meget længere for at bakke op om Ukraine for at undgå det scenarie.

»En del af problemet har været, at støtten indtil nu har været drypvis og alt, alt for lang tid om at ankomme,« siger Jacob Kaarsbo.

»Støtten er nødt til at komme på én gang og være af meget større karakter. Vi er nødt til at få sat kul på våbenindustrien i Europa. Det har Rusland gjort for længe siden,« siger han.

Jacob Kaarsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa.

Jacob Kaarsbo peger på, at Rusland har en økonomi på størrelse med Spaniens.

»Alligevel er de i stand til at holde hele Europa som gidsler. Det kan ikke have sin rigtighed,« siger han.

Når Zelenskyj overhovedet er i Washington for at afholde disse møder, så er det for Jacob Kaarsbo en grund til 'forsigtig optimisme'.

»Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men jeg læser det som et tegn på, at der er en åbning for at få løst op for situationen,« vurderer han.

Flemming Splidsboel mener, at det vil være en 'kæmpe sejr', hvis det lykkes Volodymyr Zelenskyj at vende hjem til Kyiv med nye, amerikanske penge.

»Det vil skabe mere dynamik omkring Ukraine. Der har været en skuffelse over manglende resultater fra den ukrainske sommeroffensiv, og siden førte situationen i Israel til, at Ukraine blev skubbet lidt ud i folks bevidsthed,« siger Flemming Splidsboel.