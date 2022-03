»Ingen andre lande end Rusland har nogensinde skudt mod bygninger på et atomkraftværk. Dette er første gang i vores historie, i menneskehedens historie.«

Sådan lyder det fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en videokommentar natten til fredag.

Det sker efter, at et atomkraftværk i Ukraine – Zaporizjzja, som er Europas største – har været under tung granatbeskydning af russiske soldater.

Et angreb, der af den ukrainske præsident beskrives som »atomterror« fra russisk side – og som har resulteret i voldsomme flammer.

Ikke i selve værket, men i en tilstødende bygning.

Angrebet får den ukrainske præsident til at opfordre Europas ledere til at gribe ind.

»Kun en hurtig handling fra Europas side kan stoppe de russiske tropper. Tillad ikke Europas død på grund af en katastrofe ved et atomkraftværk,« siger Volodymyr Zelenskyj ydermere.

Og den ukrainske præsident er ikke den eneste, der har været ude og sætte ord på situationen.

Den ukrainske udenrigsminister Dmytro Kuleba delte i nat på Twitter bekymringen om, at det brændende atomkraftværk kunne være ti gange værre end Tjernobyl.

Og også borgmester Dmytro Orlov fra byen Energodar, hvor atomkraftværket Zaporizhzhia ligger, har reageret på angrebet.

På sin kanal på det sociale medie Telegram kalder han situationen en »trussel mod verdens sikkerhed«, skriver The Independent.

Fredag morgen dansk tid, lyder meldingen fra det ukrainske nødberedskab, at branden er slukket.

Samtidig har myndighederne i Ukraine meddelt Det Internationale Atomenergiagentur, at strålingsniveauet i området er normalt.