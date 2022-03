»Et vendepunkt.«

Sent onsdag aften holdt den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, en ny tale til sit land – men denne gang formulerede han sig lidt anderledes.

For tiden 'er knap', forklarede han:

»I dag har jeg få ord, ikke meget tid, mange følelser og endnu flere opgaver,« indledte han talen.

»Det er den slags øjeblik. Et vendepunkt, hvor vi kan og bør tale om kun de mest vigtige ting,« fortsatte han.

Derefter forklarede han, at der fortsat er gang i fredsforhandlingerne med Rusland, som for mere end en måned siden indledte invasionen i nabolandet.

»Men det er stadig kun ord. Indtil videre uden noget specifikt,« fortæller Zelenskyj om, hvordan det går med forhandlingerne.

Det er ikke de eneste ord, han omtalte i sin tale.

Forleden oplyste de russiske styrker, at man ville trække sig tilbage nogle steder. Eksempelvis ved Kyiv og ved Tjernihiv. Og at man ville reducere aktiviteten i de områder.

»Vi ved, at det ikke er en tilbagetrækning, men en konsekvens af forvisning. En konsekvens af vores forsvareres arbejde. Men vi kan samtidig også se, at der er en ophobning af russiske tropper til nye angreb i Donbas,« forklarer Zelenskyj og tilføjer:

»Og vi forbereder os på det.«

Derudover står præsidenten fast, at man ikke har tillid til det, der er meldt ud fra russisk side:

»Vi tror ikke på nogen. Vi tror ikke på smukke ord-konstruktioner. Der er en ægte situation på slagmarken. Og nu – det er den vigtigste del: Vi kommer ikke til at opgive noget. Og vi vil kæmpe for hver eneste mester af vores land, for alle vores mennesker,« siger han.