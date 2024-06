Ukraines præsident: Jeg er i Stockholm for at deltage i et tredje nordisk-ukrainsk-nordeuropæisk møde.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ankom fredag formiddag til Stockholm, hvor han skal deltage i det nordiske topmøde om sikkerhed og forsvar.

- Jeg er i Stockholm for at deltage i et tredje nordisk-ukrainsk-nordeuropæisk møde. Mødets vigtigste formål er, at vi får garanteret mere forsvar til Ukraine gennem et samarbejde inden for forsvarsindustrierne og våben til vore soldater, skriver Zelensjkyj på X.

I en pressemeddelelse fra den svenske statsminister, Ulf Kristersson, som er vært for mødet, hedder det, at Zelenskyj deltager i et topmøde med statsminister Ulf Kristersson, Finlands præsident, Alexander Stubb, Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, og Islands statsminister, Bjarni Benediktsson.

Statsministeriet i Danmark har ligeledes sendt en pressemeddelelse ud om mødet. Heri udtaler Mette Frederiksen, at krigen i Ukraine er inde i en "meget kritisk fase".

- Vores budskab i Norden står helt klart. Vi vakler ikke i vores støtte til ukrainerne, som kæmper vores alles frihedskamp på slagmarken. Lige nu har de akut brug for ammunition og luftforsvar, siger Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

Hun beder alle europæiske lande om at se efter en ekstra gang, så alle de våben, der kan undværes, sendes til Ukraine. Desuden vil hun have sat gang i våbenproduktionen i Ukraine. Her har den danske regering allerede tilkendegivet, at Danmark kommer til at investere i netop det.

På mødet vil der ifølge den svenske statsminister blandt andet blive taget stilling til situationen i Ukraine og landets behov for militær støtte, og hvordan de nordiske lande bedst kan støtte Ukraine i dets forsvar mod Ruslands invasion.

De nordiske landes støtte til Ukraines vej mod medlemskab af Nato og EU vil også blive taget op på mødet.

De nordiske lande har siden krigens start støttet Ukraine med mere end 17 milliarder euro, svarende til 127 milliarder kroner.

Det er tredje gang, der afholdes nordisk-ukrainsk topmøde. Det første fandt sted i Helsinki i maj 2023, og det andet i Oslo i december 2023.

/ritzau/TT