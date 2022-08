Lyt til artiklen

»Rusland har bragt Ukraine og alle europæerne i en situation, hvor vi er ét skridt fra en strålingskatastrofe.«

Sådan lyder advarslen fra Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj.

Udmeldingen kommer efter, at atomkraftværket i Zaporizjzja – som er Europas største – torsdag måtte lukke ned.

Reaktorerne blev lukket efter brandskader på elkabler forårsaget af en brand nær atomkraftværket. Det oplyser operatøren, Ukraines statslige nukleare selskab, Energoatom.

Ifølge Zelenskyj er det 'første gang i historien', at det sker – og han anklager russiske angreb for at være årsagen.

»Verden må forstå, hvilken trussel det her er,« siger Volodymyr Zelenskyj

»Hvis dieselgeneratorerne ikke havde tændt, hvis automatiseringen og vores personale på kraftværket ikke havde reageret efter nedlukningen, så ville vi allerede være tvunget til at overkomme konsekvenserne ved en strålingsulykke,« fortsætter præsidenten.

Den af Rusland indsatte guvernør i Zaporizjzja giver derimod Ukraine skylden for de angreb, der førte til nedlukningen af det store atomkraftværk.

Atomkraftværket i Zaporizjzja er Europas største. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Atomkraftværket i Zaporizjzja er Europas største. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Det Internationale Atomagentur oplyste sagde torsdag, at det var 'meget, meget tæt på' at sende en delegation af eksperter til atomkraftværket.

Atomkraftværkets drift blev genoprettet, efter at dieselgeneratorerne blev aktiveret.