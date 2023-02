Lyt til artiklen

»Det er ikke realistisk.«

En dansk ekspert skyder nu den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyjs, vilde forudsigelser ned.

Fredag var det et-årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Den ukrainske journalist Dmitriy Komarov markerede dagen ved at udgive dokumentaren 'A Year' om krigens første år.

I dokumentaren kommer den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, med en vild forudsigelse: Nemlig, at Putins regeringsperiode får en dramatisk og blodig afslutning.

»Kødædere kommer til at æde kødæderen. De kommer til at dræbe morderen,« siger den ukrainske præsident i dokumentaren.

Men hvis man spørger den danske Rusland-ekspert og seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel Hansen skal man nok ikke regne med, at det sker foreløbig.

»Det er ikke realistisk, at det er noget, der kommer til at ske lige nu,« fortæller Splidsboel til B.T.

Og fortsætter:

»Zelenskyj har en interesse i at komme med påstande og påvirke Putin og det russiske folk. Han skubber det russiske folk til at tro, at der måske er ved at ske noget. Og prøver at få folk til at tro, at det ikke er farligt at skubbe til Putin.«

Ifølge Splidsboel er der ikke megen tradition for at vælte regeringsledere i Rusland.

Selvom det ifølge Splidsboel er tvivlsomt, at Putin vil blive væltet i den nærmeste fremtid, mener seniorforskeren dog alligevel, at invasionen af Ukraine kommer til at have indflydelse på længden af Putins regeringsperiode.

»Før krigen ville jeg sige, at han ville kunne blive siddende til 2036, men det har jeg svært ved at se nu. Måske bliver han tvunget på pension med tiden,« siger Flemming Splidsboel Hansen.