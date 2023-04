Han har travlt med at lede landet i slaget mod russerne.

Og det koster på hjemmefronten.

Til norske VG, der har været i Kyiv for at interviewe Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskyj, siger han:

»Måske er jeg en god præsident, men jeg er ikke den bedste far. Jeg har ikke tid til mine børn og min familie. Det er ærgerligt, at jeg ikke har mere tid til at være der og se mine børn vokse op og være med til at opdrage dem.«

Den 45-årige præsident har været sammen med sin jævnaldrende kone, Olena Zelenska, siden de var 17 år.

De har en søn på 10 år og en datter på 18 år.

Til VG siger Zelenskyj:

»Mine børn opdrages af min kone – og af krigen.«

I interviewet med VG, og andre norske medier, blev selve krigen selvfølgelig også vendt.

Zelenskyj kalder Putin for 'en terrorist', og så fortæller han også lidt om den ventede ukrainske modoffensiv.

»Der kommer en offensiv. Den bliver en succes. Meget er afhængigt af våben. Uden tilstrækkeligt med våben vil endnu flere blive dræbt,« siger han.