Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da den ukrainske præsident søndag mødtes med landets efterretningschef, var tonen alvorlig.

For ifølge efterretningschefen kan der komme »et muligt skift« i situationen i det krigshærgede land den kommende tid.

Det forklarede præsidenten, Volodymyr Zelenskyj, i sin tale til nationen sent søndag aften.

»Den øverstkommanderende, cheferne for de operative retninger og forsvarsministeren berettede i dag på et stabsmøde om karakteren af fjendens handlinger, vores reaktion og leveringen af ammunition og udstyr til kampenhederne,« fortalte han, før han tilføjede:

Her ses et billede af den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Vis mere Her ses et billede af den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

»Efterretningschefen rapporterede om det mulige skift i situationen i den nærmeste fremtid.«

Hvad der nærmere ligger i det mulige skifte, kom den ukrainske præsident ikke ind på.

I sidste uge advarede han dog også i en tale om, at Rusland tilsyneladende var i gang med at forberede nye angrebsbølger:

»Rusland er ved at forberede sig på en ny bølge af aggression med de kræfter, det kan mobilisere. Besætterne øger allerede presset i Bakhmut, Vuhledar og andre retninger. Og de vil øge presset i større skala,« fortalte Zelenskyj i den forbindelse.

I talen søndag forklarede præsidenten, at man gør alt for at stå imod:

»Vi gør alt for at sikre, at vores pres opvejer for besættelsesmagtens angrebsevner,« sagde han.

En af nøglefaktorerne til det er ifølge Zelenskyj at sikre hastigheden af forsyninger til styrkerne.

»Rusland håber på at trække krigen ud, på at udmatte vores styrker,« sagde han i talen og fortsatte:

»Så vi er nødt til at få våben til tiden. Vi bliver nødt til at fremskynde begivenhederne, fremskynde leveringerne og åbningen af nye, nødvendige våbenmuligheder til Ukraine.«