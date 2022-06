Lyt til artiklen

Ukraines præsident har delt en chokerende video.

Volodymyr Zelenskyj, der er Ukraines præsident, har delt en video på Instagram, hvor en enorm brand breder sig.

Volodymyr Zelenskyj siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der er tale om et russisk missilangreb, der har ramt et shoppingcenter.

Angrebet har fundet sted i byen Krementjuk i det central Ukraine, udtaler præsidenten.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ifølge Volodymyr Zelenskyj befandt der sig over 1.000 mennesker sig inde i centeret, der nu er i brand.

»Det er umuligt overhovedet at forestille sig, hvor mange ofre der er,« siger den ukrainske præsident umiddelbart efter angrebet ifølge Ritzau.

Flere medier beretter om angrebet, og Sky News skriver, at mindst to er blevet dræbt, og 20 er såret. Det fortæller Kyrylo Timosjenko, der er vicechef for præsidentens kontor.

Han tilføjer, at ni af de sårede er i alvorlig tilstand efter angrebet.

Billedet er delt af beredskabet i Ukraine. Foto: State Emergency Service Of Ukraine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Billedet er delt af beredskabet i Ukraine. Foto: State Emergency Service Of Ukraine/Reuters/Ritzau Scanpix

Krementjuk ligger centralt i Ukraine ved den store flod Dnipro. Byen har godt 200.000 indbyggere og ligger cirka 300 kilometer sydøst for Kyiv.

Videoen, der er delt af Volodymyr Zelenskyj, er ikke verificeret.