Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, langer nu ud efter både FN og Røde Kors.

Han mener ikke, at de to organisationer har været til nogen som helst hjælp efter dæmningskollapset i Kherson-regionen.

Det skriver Bild.

Til det tyske medier siger han:

Foto: Presidencia De Ucrania/AP/Ritzau Scanpix

»De er ikke til stede! FN og Røde Kors burde være de første, der kom for at redde menneskeliv.«

Ifølge Zelenskyj har Ukraine henvendt sig til begge organisationer for at få hjælp efter sprængningen af den 30 meter høje Kakhovka-dæmning.

»Vi har ikke fået noget svar. Jeg er chokeret,« siger han.

Ukraine har store problemer med selv at redde de mennesker, der er fanget i de enorme vandmasser.

»Mennesker og dyr er døde. Fra tagene af de oversvømmede huse, kan mennesker se lig flyde forbi,« siger Zelenskyj, der siger, at situation i området er helt katastrofal.

»Når vores folk forsøger at redde folkene ud, så bliver de beskudt af russerne fra det fjerne. Konsekvenserne af dette vil vi først se, når vandstanden er blevet lavere om nogle dage.«

I interviewet med Bild kommenterer Zelenskyj også for første gang internationale mediers teorier om, at det er Ukraine, som står bag sprængningerne af de to Nord Stream-rørledninger på bunden af Østersøen.

Han benægter, at Ukraine skulle have noget med det at gøre.

»Jeg ville aldrig have angrebet Nord Stream på den måde,« siger præsidenten.