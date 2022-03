»Ingen kommer til at knække os, vi er stærke, vi er ukrainere. Livet vil vinde over døden, og lyset vil vinde over mørket.«

Ordene kommer fra Volodymyr Zelenskyj, da han stod i Europa-Parlamentet og netop havde indsendt en ansøgning om at komme med i EU.

For selvom Putin insisterer på, at Ukraine har historiske bånd til Rusland, og at han handler i sit lands bedste sikkerhedsinteresser, svor Zelenskyj ikke at bøje sig.

Og den svoren får den ukrainske præsident ros for.

Blandt andre fra sin tidligere talsperson Iuliia Mendel, som han arbejde sammen med i perioden fra juni 2019 til juli 2021. Det skriver People.

»Jeg tror, ​​hans styrke og mod er kommet som en overraskelse for verden, men ikke for mig. Jeg tror, ​​folk i Vesten tænkte på ham som en komiker, men hans baggrund er som en advokat. Han er ligesom kaptajnen på et skib, og han har faktisk tidligere sagt, at hvis der sker noget med dette skib, vil han gå ned med det som den sidste mand om bord,« har 35-årig Iuliia Mendel udtalt til People.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er mere optimistisk omkring fredsforhandlinger med Rusland. Handout/Ritzau Scanpix Foto: Handout/Ritzau Scanpix Vis mere Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er mere optimistisk omkring fredsforhandlinger med Rusland. Handout/Ritzau Scanpix Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Præsidentens tidligere talsperson mener desuden, at Zelenskyj adskiller sig fra Putin ved at have den succes, som den russiske leder stræber efter.

Ifølge Mendel er det svært at få succes i ens professionelle liv, hvis man ikke har det privat.

Og her mener altså, at Putin halter efter Zelenskyj, fordi sidstnævnte allerede var succesfuld, berømt, velhavende, lykkeligt gift, inden han blev præsident – og bragte dette grundlag for personlig succes med sig til at lede sit land klogt.

B.T. har tidligere fortalt om Volodymyr Zelenskyjs fortid som byder på alt fra 'Vild med dans'-vinder til komiker.

Og han havde ingen politisk erfaring, da han i 2019 blev valgt til Ukraines præsident med imponerende 73 procent af stemmerne.

Han havde spillet med i flere populære film i hjemlandet og lagt stemme til den ukrainske udgave af 'Paddington' og red i virkeligheden nok på bølgen fra seersuccesen 'Folkets tjener', da han vandt valget på at ville udrydde korruption og skabe fred i øst.

Den ukrainske præsident har en fortid som komiker, skuespiller og 'Vild med dans'-vinder. Foto: Genya SAVILOV Vis mere Den ukrainske præsident har en fortid som komiker, skuespiller og 'Vild med dans'-vinder. Foto: Genya SAVILOV

Han voksede op som jødisk, russisktalende østukrainer i industribyen Kryvyj Rih, var uddannet jurist og var et frisk pust med sin afslappede påklædning og folkelighed.

»Ingen løfter, ingen skuffelser,« udtalte han og lovede dermed ikke mere, end han kunne holde.