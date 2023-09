Torsdag har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, besøgt Kongressen i Washington D.C., USA.

Her har han blandt andet mødtes med den demokratiske flertalsleder i Senatet, Chuck Schumer, og den republikanske mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell.

Ifølge Reuters er der i øjeblikket splittelse i Kongressen på grund af USAs støtte til Ukraine.

Og det italesatte Zelenskyj også.

Ifølge CNN skulle Zelenskyj have sagt til amerikanske senatorer, at hvis USAs penge til krigen i Ukraine tørrer ud, vil det i sidste ende få europæiske lande til at gøre det samme.

»I giver penge, vi giver liv,« skulle Zelenskyj have sagt.

Han advarede også om, at Rusland ville vinde krigen, hvis USA trækker sig.

Senere torsdag skal den ukrainske præsident mødes med USAs præsident, Joe Biden.

Mens Demokraterne bakker op om præsident Joe Bidens hjælpepakker til Ukraine, har flere republikanske politikere udtrykt utilfredshed med, at milliardvis af dollar bruges på at støtte Ukraine.

De mener, ifølge AFP, at pengene i stedet bør bruges på USAs grænsekontrol.

Derudover er de bekymrede for tempoet i Ukraines modoffensiv, og de frygter, at korruption i Ukraine vil betyde, at pengene vil gå til spilde.

Chuck Schumer fortæller ifølge AFP, at Zelenskyj sagde under sit besøg, at Ukraine ville tabe krigen, hvis landet mister støtten.

På sociale medier har Zelenskyj udtalt, at han regner med 'konstant støtte' fra USA.

»For at vinde skal vi alle stå sammen og arbejde sammen,« skrev han ifølge nyhedsbureauet.