Ifølge Zelenskyj er forsinket hjælpepakke fra USA af fundamental betydning for det ukrainske forsvar.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, understreger, hvor vigtig en forsinket amerikansk hjælpe på 60 milliarder dollar vil være for hans krigshærgede land.

Samtidig går krigen i Ukraine lørdag ind i dens tredje år.

Den amerikanske hjælpepakke holdes tilbage af republikanske politikere i Repræsentanternes Hus.

Nogle af dem mener, at USA allerede har givet for meget, mens andre bøjer sig for tidligere præsident Donald Trump i en kamp, der mest handler om amerikansk indenrigspolitik.

- Denne pakke er ikke almindelig, den er af fundamental vigtighed for vores forsvar, både når det kommer til dens indhold og signalet, som det at støtte eller ikke støtte denne pakke sender til verden, siger Zelenskyj i sin daglige videotale.

Chuck Schumer, der er demokratisk flertalsleder i Senatet, har sammen med en delegation mødt Zelenskyj i det vestlige Ukraine fredag.

- Demokratier skal ikke trække sig fra den historiske proces - fra processen om at forsvare alle de værdier, der har defineret vores moderne verden, siger den ukrainske præsident.

Hjælpepakken er gået igennem Senatet, hvor Demokraterne har magten, men indtil videre har formanden i Huset, republikanske Mike Johnson, afvist at sende forslaget til afstemning.

- Jeg har i dag informeret senatorerne om situationen på slagmarken - om den direkte forbindelse mellem de våben, som vores soldater har, og de resultater, som vores simple fjende opnår, siger Zelenskyj.

De ukrainske styrker har på det seneste oplevet alvorlige tilbageslag på flere dele af fronten på grund af mangel på ammunition og manglende luftforsvar.

Da Ruslands præsident, Vladimir Putin, iværksatte den "særlige militæroperation" i de tidlige timer 24. februar, forventede mange en russisk sejr i løbet af dage.

Men Ukraine kæmpede imod, og krigen er stadig i gang to år senere.

Rusland fokuserer på det østlige Ukraine, hvor byen Marjinka nær Donetsk er det seneste brændpunkt.

17. februar erobrede russiske styrker byen Avdijivka efter adskillige måneders kamp.

