Ukraines præsident siger, at "vores planer for en modoffensiv lå på Kremls bord, før den blev indledt".

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, antyder, at ukrainernes planer for en længe ventet modoffensiv mod russerne sidste år blev lækket til russerne på forhånd.

Modoffensiven i 2023, som var finansieret af milliarder af dollar fra Vesten, var i det store og hele uden virkning. Det lykkedes ikke ukrainerne at bryde gennem forstærkede russiske frontlinjer og forsvarsstillinger.

- Planerne for vores modoffensiv lå på bordet i Kreml, før offensiven begyndte, siger Zelenskyj.

Den ukrainske leder fremsatte udtalelsen søndag uden at uddybe omstændigheder eller detaljer omkring lækagen af de sensitive planer for landets militære strategi.

Præsidentkontoret har bekræftet over for nyhedsbureauet AFP, at Zelenskyj talte om, at Moskva var kommet i besiddelse af sensitive militære planer.

Den ukrainske præsident understregede, at det ukrainske militær planlægger forskellige versioner af kampstrategier for 2024 for at undgå lignende hændelser i fremtiden.

- Vi har en plan, en klar plan. Adskillige planer vil blive lagt på grund af lækager af informationer, pointerede han.

Udmeldingen om lækagen kom, dagen efter at Ukraine markerede toårsdagen for Ruslands invasion. Zelenskyj oplyste i forbindelse med årsdagen, at krigen mod Rusland har kostet 31.000 ukrainske soldater livet.

/ritzau/AFP