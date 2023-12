Præsident Volodymyr Zelenskyj skulle have opfordret USA til at fortsætte den militære støtte til Ukraine.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har tirsdag aflyst et videomøde med amerikanske senatorer.

Det fortæller den demokratiske formand for Senatet, Chuck Schumer.

- Zelenskyj kunne forresten ikke nå vores møde - der skete noget i sidste øjeblik, lyder det.

Efter planen skulle Zelenskyj på mødet have opfordret USA til at fortsætte den militære støtte til Ukraines kamp mod Rusland.

Der er voksende uenighed i den amerikanske Kongres om, hvorvidt og hvor meget USA fortsat skal støtte Ukraine.

Krigen har foreløbig varet næsten to år og har været en omkostningsfuld affære for USA og andre Nato-lande, der har støttet Ukraine med våben, kampvogne og andet militært udstyr for milliardbeløb.

Siden begyndelsen af oktober har Vestens øjne i høj grad også været rettet mod Israel og Gaza.

Og som Israels nærmeste allierede har USA en særlig rolle i forhold til at støtte israelerne i deres kamp mod den militante bevægelse Hamas, der angreb Israel 7. oktober.

Nogle politikere i Kongressen mener, at USA skal prioritere støtte til Israel, selv om embedsmænd fra det amerikanske forsvar har bekræftet, at det ene ikke udelukker det andet.

Med andre ord har USA midler nok til både at hjælpe Israel og Ukraine.

Men USA har ikke glemt Ukraine. Det forsikrede den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, under et besøg i november i Ukraines hovedstad, Kyiv.

- Beskeden, som jeg giver dig i dag, er, at USA er med jer. Vi er med jer i det lange løb, sagde Austin direkte henvendt til Zelenskyj.

Rusland har nu kontrol over cirka en femtedel af Ukraine.

/ritzau/AFP