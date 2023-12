Rusland øger sit pres på fronten i Ukraine, fortæller den ukrainske præsident under møde med regeringsledere.

Rusland satser på, at Vestens ellers stærke sammenhold krakelerer næste år, advarer Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Advarslen kommer under et virtuelt møde i G7-sammenslutningen.

På mødet deltager også USA's præsident, Joe Biden.

- Rusland håber kun på én ting. At den frie verdens sammenhold kollapser næste år, siger Zelenskyj.

Han påpeger samtidig, at Rusland har øget presset markant på den militære front i Ukraine. Her har russiske og ukrainske soldater kæmpet mod hinanden, siden Rusland invaderede nabolandet i februar 2022.

- Vi er nødt til at vinde slaget om motivationen. Vores folks og hele Europas motivation. Den igangværende kamp handler ikke bare om Ukraines skæbne, men om Europas, siger Zelenskyj.

Deltagerne på G7-mødet har lavet en fælles udtalelse. Her fremgår det, at regeringslederne er "fast besluttede" på at støtte Ukraine i den fortsatte kamp mod russisk militær.

Spørgsmålet om fortsat støtte er især højaktuelt i USA, som er en af Ukraines største bidragydere.

Her har Det Hvide Hus så sent som denne uge advaret om, at hvis ikke de folkevalgte i Kongressen snarest godkender ny økonomisk og militær støtte til Ukraine, så er det slut med USA's hjælp til det krigsramte land fra nytår.

Foruden at erklære, at de er indstillede på fortsat at hjælpe Ukraine, er deltagerne på G7-mødet blandt andet blevet enige om at indføre restriktioner på import af russiske diamanter fra 2024.

Også et muligt fremtidigt ukrainsk EU-medlemskab blev vendt på mødet.

Under sin tale til medlemmerne gentog Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, således sit ønske om, at Ukraine indlemmes i EU, og bad EU-landene om at realisere deres løfte om at sætte gang i samtaler med landet om et fremtidigt medlemskab af unionen.

EU-Kommissionen anbefalede i november, at EU iværksætter formelle samtaler om optagelse med Ukraine. De kan dog ikke gå i gang, medmindre alle medlemsstater har givet grønt lys til det.

G7 er en sammenslutning af syv af verdens førende industrialiserede nationer.

