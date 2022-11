Lyt til artiklen

»Vi ved, at terroristerne er ved at forberede nye angreb. Vi ved det med sikkerhed.«

Sådan lød det sent søndag aften i en tale fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, som samtidig advarede om, at situationen på frontlinjen er 'meget svær'. Særligt et sted mere end andre.

Først indledte han dog sin tale med at takke alle dem, der 'dag efter dag' arbejder med at genoprette strømforsyningerne, varmen og kommunikations-mulighederne som følge af de russiske angreb mod den kritiske infrastruktur i landet.

»Ukrainsk sammenhold demonstrerer igen og igen sin styrke. Demonstrerer igen vores effektivitet,« sagde Zelenskyj, før han drejede samtalen over på farerne i umiddelbar fremtid:

»Vi ved, at terroristerne forbereder nye angreb. Vi ved det med sikkerhed. Og så længe de har missiler, stopper de desværre ikke.«

Zelenskyj opfordrede befolkningen til fortsat at tage sig af de sårbare – som de ældre, børnefamilierne, dem uden et hjem eller pårørende – da 'vores fælles hjælp er et af elementerne i beskyttelsen mod terror og vores styrke'.

»Den kommende uge kan blive lige så hård som den, der er gået. Vores forsvarsstyrker forbereder sig. Hele staten forbereder sig. Vi arbejder med alle scenarier, også med vores partnere,« fortalte den ukrainske præsident:

»Og vores sammenhold må være beredt. Så efterlad venligst ingen, du kan hjælpe, uden hjælp. Og vær opmærksom på luftalarmerne i løbet af ugen. Sammen og ved at hjælpe hinanden vil vi også klare denne krigsudfordring: Denne vinter, Ruslands forsøg på at bruge kulden mod folket.«

Derefter drejede Zelenskyj kortvarigt talen over på situationen på frontlinjerne:

»Situationen ved fronten er fortsat meget svær. Og mest af alt i Donetsk-regionen, som det har været i de foregående uger,« fortalte han og tilføjede:

»Jeg vil gerne takke alle vores krigere, alle vores helte for deres modstandsdygtighed.«

Den seneste tid har de russiske styrker intensiveret angrebene i Donetsk-regionen, efter de trak deres tropper tilbage fra den vestlige del af Kherson, som de ukrainske styrker nu igen har kontrollen over.