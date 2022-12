Lyt til artiklen

Mange danske hjem begynder så småt at dufte af langtidsstegt and og brunede kartofler, alt imens små forventningsfulde øjne stirrer spændt på gaverne under juletræet, de senere skal pakke op.

Imens fejrer mange ukrainere juleaften blandt 'terror, drab og ondskab'.

Det skriver den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, der har sendt en hård julehilsen på Twitter – sammen med en række voldsomme billeder fra byen Kherson, der understreger hans ord.

På billederne, præsidenten har lagt op, er der både biler i brand, blod og lig på åben gade.

'Verden skal se, hvilken ondskab, vi kæmper mod,' skriver Zelensky.

Og selvom julefreden måske har sænket sig hos de fleste, kan Ukraine langt fra lade skuldrene falde, blot fordi det er jul.

Det advarer Zelensky om i hans daglige video fredag aften - kort efter hans besøg hos den amerikanske præsident, Joe Biden.

Foto: OLIVIER DOULIERY

Zelensky frygter nemlig, at man vil se en ny bølge af russiske angreb over julen.

»De foragter kristne værdier – og nogen værdier overhovedet for den sags skyld,« siger han blandt andet i videoen.

Bekymringen kommer især efter den russiske præsident, Vladimir Putin, torsdag for første gang adresserede invasionen af Ukraine som en krig – indtil nu har Putin holdt fast i, at der var tale om en specialoperation.

Putins besked kom dagen efter, Zelensky og Biden trykkede hænder – og sidstnævnte lovede Zelensky en fortsat og urokkelig amerikansk støtte i krigen mod Rusland.