Tidligere på ugen udpegede den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, en erfaren general til at lede forsvaret af hovedstaden, Kyiv.

Det oplyste det ukrainske medie Interfax ifølge norske Dagbladet.

Generalen, Mykola Zhyrnov, har de seneste år haft en fremtrædende rolle som statsekspert i national sikkerhed i Ukraine og har været en central person for væbnede operationer i Ukraine i årene 2014-2015.

Ifølge den norske ekspert, oberst Terje Bruøygard er det »et klogt træk« at indsætte en leder med indsigt i bykrig.

»For det er en ekstremt kompliceret opgave at forsvare en by med tre millioner indbyggere,« siger Terje Bruøygard.

Ukrainerne har siden invasionen for 11 dage siden vist en enorm vilje til at forsvare byen, og russerne har derfor endnu ikke formået at indtage den ellers så vigtige hovedstad.

Den norske ekspert er desuden meget imponeret over den styrke, som ukrainerne viser i forbindelse med forsvaret af deres byer.

Han mener derfor, at Rusland kan være nødsaget til at bruge langt mere militær, hvis de skal have kontrol over hele landet.