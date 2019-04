»Det er ubærligt at vide, hvad der er sket.«

25-årige Mohomed Hashim Madaniya er forfærdet. For det tyder på, at hendes bror var hjernen bag massakren i Sri Lanka påskedag. Nu står hun frem med en gruopvækkende fortælling om broren.

To dage efter terrorangrebet delte terrororganisationen Islamisk Stat (IS) en video, hvor de tog skylden for uhyrlighederne. Kun én af de otte personer i videoen er ikke maskeret. Han står i midten og er foreløbig identificeret som 33-årige Zahran Hashim, Mohomed Hashim Madaniyas bror.

Derfor formodes han at være hjernen bag terrorangrebet, som har kostet 359 menneskeliv, herunder tre danske børn. Omkring 500 blev såret.

'Jeg håber, han er død'

Det er endnu ikke blevet officielt bekræftet, at Zahran Hashim udtænkte selvmordsbombeangrebene mod tre kirker og tre luksushoteller. Men Mohomed Hashim Madaniya er sikker på, at broren står bag. Over for det srilankanske medie Daily Mirror begrunder hun hvorfor.

»Jeg vil ikke have noget med ham at gøre og håber, han er død,« siger hun om broren, som hun de sidste år kun har haft sporadisk kontakt med og senest så i midten af februar.

Tre dage før de mindst otte selvmordsbombeangreb i og omkring Sri Lankas hovedstad, Colombo, mistede hun også kontakten til resten af familien.

Manden i midten af billedet formodes at være Zahran Hashim. Billedet stammer fra en video, hvori Islamisk Stat tager skylden for terrorangrebet i Sri Lanka. Foto: Udleveret af AFP Vis mere Manden i midten af billedet formodes at være Zahran Hashim. Billedet stammer fra en video, hvori Islamisk Stat tager skylden for terrorangrebet i Sri Lanka. Foto: Udleveret af AFP

»De må have sluttet sig til ham,« siger Mohomed Hashim Madaniya om sine forældre og tre søskende, som forsvandt sporløst 18. april.

»Nu må jeg som den eneste påtage mig al skylden og lidelsen. Jeg vil ikke have noget med nogen af dem at gøre,« fortsætter hun.

Advarede myndighederne

Mohomed Hashim Madaniya fortæller, at broren var en almindelig familiefar, som elskede sine to børn. Han startede en lokal moské i 2011, men for to år siden begyndte han pludselig at ændre sig.

Det kulminerede, da uenigheder med andre muslimer blussede op i marts 2017 og endte i voldelige sammenstød.

Sørgende under en begravelse i Negombo tirsdag. Foto: Thomas Peter Vis mere Sørgende under en begravelse i Negombo tirsdag. Foto: Thomas Peter

»På et tidspunkt tog Zahran et sværd og forsøgte at dræbe mennesker, der tilhørte en traditionel muslimsk moské,« siger Hilmy Ahmed, som er vicepræsident for det muslimske råd i Sri Lanka, til AFP.

Han kalder Zahran Hashim en 'enspænder' og åbenlys IS-sympatisør, som under dække af at undervise i Koranen radikaliserede unge mennesker. Allerede for tre år siden advarede Hilmy Ahmed de lokale myndigheder i byen Kattankudy om, at Zahran Hashim var farlig.

Brændende flag

Efter urolighederne i marts 2017 gik Zahran Hashim under jorden. Men det fik ham ikke til at stoppe sit virke.

Slet ikke.

Her ses en af selvmordsbomberne med en stor rygsæk i restauranten på Shangri-La Hotel i Colombo. Rigmandssønnen Ilham Ibrahim var en af de to selvmordsbomberne på det femstjernede hotel. Foto: REUTERS TV Vis mere Her ses en af selvmordsbomberne med en stor rygsæk i restauranten på Shangri-La Hotel i Colombo. Rigmandssønnen Ilham Ibrahim var en af de to selvmordsbomberne på det femstjernede hotel. Foto: REUTERS TV

På YouTube begyndte der at dukke videoer op, hvor han prædikede had.

»De handlede blandt andet om, at Jorden blev skabt til muslimer, og at der ikke var plads til andre religioner,« siger Mohomed Hashim Madaniya.

På en af videoerne er der photoshoppet billeder af brændende flag i baggrunden, mens Zahran Hashim tordner mod ikke-muslimer. Hans YouTube-kanal havde flere tusinde følgere, men søsteren forsikrer, at hun og hendes mand tog afstand fra broren, da videoerne begyndte at florere.

»Jeg frygter for min sikkerhed,« siger hun nu, hvor broren antages at være hjernen bag det frygtelige terrorangreb påskedag.

Først når alle de omkomne er blevet dna-testet, vil det stå klart, om Zahran Hashim var en af selvmordsbomberne.