Yvonne var egentlig på vej ud af shoppingcentret Emporia i Malmø, da hendes veninde så en trøje i Illum, som hun ville tjekke nærmere ud.

Så hørte hun dem.

Skuddene.

»Der var tre smæld efterfulgt af en pause og så to smæld mere. Det var matte, separate smæld. Jeg tænkte, det lød som om nogen poppede balloner,« siger 59-årige Yvonne til Aftonbladet.

Øjeblikket efter gik det op for hende, at noget var galt. Helt galt.

Personalet i Illum skreg, at der var blevet affyret skud.

Da personalet i al hast gelejdede kunderne væk fra shoppingcentret via en nødudgang begyndte en uhyggelig tanke at plante sig i Yvonnes baghoved.

»Lige der tænkte jeg, at det kunne være et terrorangreb,« siger Yvonne, som ikke ønsker at få sit efternavn i medierne.

Foto: Johan Nilsson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Johan Nilsson/AFP/Ritzau Scanpix

Kort efter var der politi overalt i og omkring shoppingcentret. En mand og en kvinde var blevet skudt. Politiet havde modtaget anmeldelsen klokken 17.07.

Man skulle tro, at Yvonnes øjenvidneberetning sluttede her – men få minutter senere traf hun en beslutning, hun i bagklogskabens lys kalder 'vanvittig'.

Hun gik ind i shoppingcentret igen.

Yvonnes rationale var, at nogen vel havde stoppet hende, hvis det var farligt.

Kort efter så hun ham.

Offeret.

»Han var blevet ramt af tre skud i brystet, men han havde puls. Jeg forsøgte at holde luftvejene frie, siger Yvonne.

Som sygeplejerske med 30 års erfaring tilbød hun politiet at hjælpe den alvorligt sårede mand, indtil ambulancerne nåede frem.

Foto: Johan Nilsson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Johan Nilsson/AFP/Ritzau Scanpix

Til Expressen fortæller hun, at den 31-årige mand havde fået indvendige blødninger og fik ilt via mund til mund-metoden

»Han var bevidstløs. Vi forsøgte vores bedste, men nu ved jeg, at det ikke gik,« siger Yvonne til Expressen.

Klokken 21 fredag aften oplyste politiet, at den 31-årige mand, som ifølge flere svenske medier havde tilknytning til den kriminelle rockergruppe Satudarah, var afgået ved døden. Kvinden bliver behandlet for sine skader på hospitalet.

En 15-årig dreng, som mistænkes for at være gerningsmanden, er blevet anholdt.

Politiet efterforsker sagen som et drab.