»Hvorfor tilbageholder I mig? Har jeg overtrådt nogen love?« spørger russiske Yulia Navalnaya.

Mens hendes mand, oppotionsleder Aleksej Navalnyj, sidder i fængsel i Rusland, var hun lørdag på vej til en protest imod selvsamme fængsling, skriver CNN.

Få timer efter politiet havde taget hende med sig, var hun igen en fri kvinde. De skulle først have opløst de menneskemængder, der havde samlet sig i protest i hovedstaden Moskva.

Mens hendes mand har levet et liv som politisk aktivist, hvor han via sin blog har ført kampagne mod korruption og lovbrud i Rusland, så har hun ført en mere stille tilværelse.

Yulia Navalnaya har placeret sig selv i centrum. Centrum for konflikten og centrum for mediernes søgelys. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Men da hendes mand i august blev forgiftet med nervegift og blev lagt i koma, så trådte hun frem og placerede sig selv i midten af kampen mod den russiske stat.

Flere uafhængige russiske medier har siden sammenlignet hende med personer som tidligere førstedame i USA, Michelle Obama.

For at redde sin mands liv skrev hun direkte til Ruslands præsident Vladimir Putin. Hun krævede at få sin mand flyttet til et hospital i Tyskland.

Putin har selv udtalt, at brevet fik ham til omgående at følge Yulia Navalnaya ønske, og hendes mand overlevede.

Yulia Navalnaya og hendes mand på vej hjem til Rusland. Foto: ALEXEI NAVALNY INSTAGRAM

Dog blev han anholdt kort efter, han vendte tilbage til sit hjemland. Han er anklaget for at have forbrudt sig mod betingelser i en betingede dom for underslæb, som han i 2014 blev idømt.

Aleksej Navalnyjs bekendtgjorde i 2016 sit kandidatur til præsidentvalget i Rusland i 2018, men fik aldrig lov til at stille op, fordi han er dømt for politisk motiveret bedrageri.