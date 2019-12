Den ultrapopulære videotjeneste YouTube har skruet op for dens retningslinjer for, hvad man må gøre, sige og i det hele taget dele i videoer på siden.

Det sker efter en årrække, hvor YouTube til tider har modtaget massiv kritik for en for lempelig tilgang til stødende indhold. Det går nu ud over videoer, som nogle vil finde overraskende.

Meddelelsen om en ‘opdateret chikanepolitik’ blev onsdag offentliggjort af YouTubes vicedirektør, Matt Halpin.

‘Over de sidste adskillige år har vi arbejdet på at forbedre måden, vi håndterer indhold på YouTube ved hurtigt at fjerne det, når det forbryder sig mod vores fællesskabs retningslinjer (...)’ står der bl.a. i meddelelsen.

De nye retningslinjer går ud over videoer, der indeholder bl.a. ‘slørede’ eller ‘underforståede’ trusler, videoer der antyder vold mod en enkeltperson, og trusler rettet mod køn, race eller seksualitet.

I maj i år blev YouTube hevet ind i et tovtrækkeri om ytringsfrihed og krænkende ytringer, efter den kendte konservative YouTube-profil Steven Crowder, der beværter sit eget »program« ‘Lowder with Crowder, kom med ytringer rettet mod en journalists race og seksualitet.

En »læspende queer« havde Crowder blandt andet kaldt Carlos Maza, der er journalist fra mediet Vox. Steven Crowder udtrykker i flere videoer mishag over det, han ser som skadelige venstreorienterede tendenser.

Dengang gik kritikken mod YouTube på, at de ikke skred ind og valgte at se igennem fingre med videoerne, men det tegner til at være slut nu.

The purge is coming. #youtubeisoverparty https://t.co/TGDWdBzVtu — Steven Crowder (@scrowder) December 11, 2019

Selveste USA’s præsident, Donald Trump, har været i fare for at få en video slettet. Det var han tæt på i juni, efter han kaldte sin politiske modstander, Elisabeth Warren, for ‘Pocahontas’, efter hun havde sagt, at hun havde delvist indianske rødder.

For YouTube-stjernen Crowder er der tale om intet mindre end en 'udrenselse' af konservativt indhold på YouTube.

Det gør han det klart på Twitter og i sine seneste videoer på siden, hvor han fortæller, at fremtiden er usikker for kanalen, der har over 4 mio. abonnenter.

Ud over at fjerne videoer, skriver YouTube i pressemeddelelsen, at de også vil gøre det umuligt at tjene penge på videoer for personer, der forbryder sig mod de nye retningslinjer.