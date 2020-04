Hvis du på et eller andet tidspunkt har besøgt hjemmesiden Youtube.com, så kender du sikkert begrebet 'ASMR', hvor folk enten snakker, spiser eller skramler med ting tæt på en mikrofon.

Formålet er, at seerne opnår en afstressende fornemmelse, når de hører de specifikke lyde. Men nu har en koreansk youtuber rodet sig ud i lidt af et stormvejr på grund af sine 'ASMR'-videoer.

Det drejer sig om den kvindelige bruger 'Ssoyoung' fra Sydkorea, der har specialiseret sig i at blande begreberne 'ASMR' og 'mukbang' i sine videoer.

Det vil i al sin enkelthed sige, at hun spiser tæt på en mikrofon, som dermed skaber lyde, der for nogle brugere kan virke afslappende. Og med over tre millioner følgere på siden, kunne det tyde på, at der er mange, der finder ro i hendes videoer.

Det er dog ikke alle, der bliver afslappede af at se Ssoyoungs videoer, for hun har på det seneste fået stor kritik fra andre brugere på Youtube.

Årsagen skal findes i, at den sydkoreanske youtuber er glad for at spise eksotiske dyr. Faktisk så meget at de i nogle tilfælde stadig er levende, når hun indtager dem på kamera.

Et hurtigt kig på hendes youtubekanal afslører billeder af blandt andet blæksprutter der bliver fortæret levende, og ål, der får hældt salt i deres vandtank, mens de desperat vrider sig i desperation.

Og det er den type videoer, der har fået flere brugere til at kritisere Ssoyoung for dyremishandling.

Det er på grund af billeder som dette, at sydkoreanske Ssoyoung nu får kritik. Skulle du være i tvivl, så er hun i gang med at spise en levende blæksprutte. Foto: Screenshot / YouTube Vis mere Det er på grund af billeder som dette, at sydkoreanske Ssoyoung nu får kritik. Skulle du være i tvivl, så er hun i gang med at spise en levende blæksprutte. Foto: Screenshot / YouTube

Blandt andet har youtuberen Ethan Klein fra kanalen h3h3Productions, der har over 6,6 millioner følgere, kritiseret Ssoyoung.

»Jeg tror, hun er klar over, at hvis hun ikke fremstod lidt pivet og nervøs i sine videoer, så ville hun blive betragtet som en komplet sociopat,« siger Ethan Klein i en video og fortsætter:

»Men hun elsker helt klart at torturere dyr. Det er der ingen tvivl om.«

Kritikken ser dog ikke ud til at have haft en indvirkning på Ssoyoung, der alene indenfor de seneste seks dage har uploadet fire nye videoer, hvor der bliver smagt på dyr.