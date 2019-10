En bjergbestiger menes at have live-streamet sin egen død på YouTube, da han tirsdag forsøgte at bestige Mount Fuji i Japan.

I videoen nærmede bjergbestigeren sig tilsyneladende toppen af det 3.776 meter høje bjerg, da det gik helt galt. Det skriver CNN.

Ifølge det amerikanske medie kan man i videoen høre, at YouTuberen fortæller, at han er i tvivl om, hvorvidt han går den rigtige vej, fordi bjerget er dækket af sne.

Kort efter råber han: 'Jeg glider', hvorefter man kan se ham glide ned af skrænten. Derefter slutter videoen.

De japanske myndigheder blev alarmeret af flere bekymrede seere, som havde fulgt med i bjergsbestigerens færden gennem YouTube.

Tirsdag morgen begyndte redningsfolk derfor at lede efter manden, og onsdag eftermiddag fandt de så et lig, som menes at være den pågældende klatrer.

Ifølge Masahiro Haruta, talsperson for Shizuoka Prefectural Police i Japan, blev liget fundet i en højde på omkring 3.000 meter. Politiet arbejder nu på at få liget endeligt identificeret.

Klatresæsonen på Mount Fuji sluttede officielt i forrige måned, men der er ingen lov, der forhindrer klatrere i at bestige bjerget uden for sæsonen.



Myndighederne advarer dog mod dette, da Mount Fuji er et ekstremt krævende bjerg at bestige - især når det er dækket af sne.