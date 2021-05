Det lyder som noget fra en tegnefilm. Men den er god nok.

Måske du har set tegnefilmen 'Up', hvor en mand sender sit hus på flyvetur med heliumballoner. Det er næsten det samme tilfælde, som den 32-årige indiske YouTuber Gaurav Sharma har ladet sig inspirere af.

Men i stedet for et hus, er der tale om en hund, som YouTuberen har fastgjort til balloner.

I en video, som Gaurav Sharma uploadede til sin YouTube-kanal med fire millioner abonnenter, ser man, hvordan YouTuberens hund Dollar er fastgjort til balloner, der får den til at lette fra jorden og stige til vejrs. Det skriver BBC.

Delhi | YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur



(Pic-Screengrab of the video) pic.twitter.com/jYHKUjMdG3 — ANI (@ANI) May 27, 2021

Et par sekunder senere fanger nogen på anden sal i en lejlighedsbygning hunden, og der høres jubel i videoen, da personen ser ud til at have reddet hunden.

Videoen, der nu er slettet, har modtaget massiv kritik på sociale medier og fra dyrevelfærdsorganisationen People for Animals, der mente, det var dyremishandling.

Gaurav Sharma har senere uploadet en video til sin YouTube-kanal, hvor han undskylder og forklarer, at han fulgte alle sikkerhedsforanstaltninger, da han lavede videoen med sin hund Dollar. Han fortæller desuden, at han følte sig påvirket af andre YouTubere, som han havde set udføre lignende stunts og understreger, at han elsker dyr og behandler sin hund Dollar som et barn.

Efter videoen så dagens lys, er han blevet anholdt og sigtet for dyremishandling.