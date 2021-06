Den inspirerende YouTube-stjerne Alex 'Sir Kipsta' Dragomir er død.

Han døde torsdag efter hjerteoperationer. Han blev 17 år.

Det skriver New York Post.

Han vil blive husket for sin store lidenskab til fodboldholdet Manchester United og hans evne til altid at forblive optimistisk.

Det var hans søster, der på Dragomirs Twitter-konto torsdag aften, kunne fortælle hans følgere, at han var afgået ved døden efter en syv-timers lang hjertetransplantations-operation.

»Hej. Som I alle måske allerede ved, så døde min bror i dag. Han havde en meget hård operation, der varede i syv timer, men hans hjerte kunne ikke klare mere, han var for svag til at overleve. Himlen fik endnu en engel i dag. Han var min klippe og mit et og alt. RIP (rest in peace, red.) Alex.«

Den britiske teenager havde i dagene op til hans død blogget og streamet om hans kamp med sygdom fra sin hospitalsseng.

Forud for sin operation lavede han et opslag fra intensivafdelingen, hvor han bad sine følgere bede for, at han ville få det bedre.

I løbe af den måned, han var på hospitalet, holdt Dragomir sit humør oppe gennem livestreaming fra sin YouTube-konto. Han fortalte historier og lavede madanmeldelser. Det hjalp hans følgere til at se det positive i en mørk tid, og der var en stor støtte til ham, fra dem der fulgte med.

Hans tilhængere lavede sågar en donation på GoFundMe, hvor de samlede 12.000 euro ind til hans hjerteoperation efter, at moren sagde sit job op for at være hos sin søn på fuldtid på hospitalet.