En mandlig youtuber er mistænkt for at voldtage en kvinde ved en efterfest. Nu svarer han på beskyldningerne på Instagram.

»Jeg er mistænkt for en forbrydelse, som jeg bestemt ikke har begået,« siger han.

Det skriver Aftonbladet.

Youtuberen og influenceren er omkring de 25 år, og han har millioner af visninger af sine videoer på nettet. Hvilken youtuber, der er tale om, melder historien ikke noget om.

Lørdag formiddag rapporterede en kvinde på 20 år, at hun var blevet voldtaget i Stockholm-området.

Hun pegede influenceren ud for at have mishandlet hende, da hun sov i en lejlighed. Den mistænktes seksuelle overtrædelse skal have fundet sted i forbindelse med en efterfest på en bopæl, der er ejet af en anden kendt influencer.

Den unge influencer blev arresteret, men løsladt igen efter nogle forhør.

Samme aften som frigivelsen offentliggjorde han en Instagram-historie, hvor han ville forklare situationen, fordi der er 'en masse spørgsmål og en masse spekulation'.

»Der har været skrevet om en influencer, der er mistænkt for en forbrydelse. Jeg vil være ærlig overfor mig selv og overfor jer (Instagram-følgere red.), og være den første til at nævne, at den influencer, der er tale om, er mig,« siger han i sin historie.

I videoen siger han videre, at han 'håber, at anklageren og politiet virkelig gør deres job rigtigt, så alt kan falde på plads'.

»Det eneste, der føles ekstra tungt lige nu, er, at hele processen ikke bare rammer mig, men også strækker sig til min familie, mine venner og mine samarbejdspartnere. Og det behøver bestemt ikke være sådan, for ingen af ​​dem fortjener at være i denne situation. Jeg tror virkelig, at ingen fortjener at ende i denne form for situation, især når du ved, at du ikke har gjort noget galt,« slutter influenceren.

Anklageren der leder efterforskningen af ​​den mistænkte voldtægt, oplyser, at manden stadig er mistænkt, og efterforskningen fortsætter. Aftonbladet har forsøgt at få en kommentar fra influenceren, men uden held.