En YouTube-vlogger med over to millioner følgere er blevet bandlyst på livstid fra at spille Fortnite - efter han er blevet fundet skyldig i at snyde i et spil.

Den 17-årige FaZe Jarvis har brugt 'aimbots' (snyd til at sigte, red.) i en offentlig onlinematch, som han streamede i en YouTube-video.

FaZe Jarvis er en del af eportsgruppen FaZe Clan, og han fik beskeden om at stoppe øjeblikkeligt af Fortnites skaber, Epic Games.

Han har også fået forbud mod at deltage i fremtidige Fortnite-begivenheder eller at lave nogen former for indhold omkring spillet.

FaZe Jarvis - med over to millioner følgere på YouTube - er blevet bandlyst på livstid fra spillet Fortnite Foto: FaZe Jarvis / YouTube Vis mere FaZe Jarvis - med over to millioner følgere på YouTube - er blevet bandlyst på livstid fra spillet Fortnite Foto: FaZe Jarvis / YouTube

Teenageren har postet en tårevædet undskyldning på sin YouTube-kanal. Dér siger han blandt andet: »Jeg tænkte ikke den tanke, at jeg kunne blive bandlyst for livet.«

»Det var en kolossal fejltagelse, og det var alene min skyld,« sagde han. Det skriver Sky News.

Fortnite Battle Royale er et skydespil, hvor brugerne spiller en slags superhelte-avatar. De spiller mod hinanden, og vinderen er den sidste, der står op på en skrækkelig ø.

Aimbots kan bruges til automatisk at fokusere et våben på en modstander. Dermed bliver det lettere at få et 'dødsfald'.

I’m going to take accountability for my actions and I understand completely why this has happened, I just wish I had known how severe the consequences were at the time and I would have never thought about doing it. I love all of you who still support me, this is not the end. — FaZe Jarvis (@liljarviss) 3. november 2019

Jarvis har som nævnt flere end to millioner følgere på sin YouTube-kanal. Men han var ikke involveret i en professionel dyst, da han benyttede aimbots. Han sagde helt åbent, at han benyttede snydesoftware i videoen.

Han påstår selv, at videoen blev lavet for underholdningens skyld, og han havde bestemt ingen intentioner om at bruge aimbots i en professionel sammenhæng.

Men Fortnites regler siger, at snyderi ikke er tilladt. Enhver overskridelse af reglerne »kan resultere i, at din konto kan blive berørt - helt op til en permanent bandlysning.«

Blandt de oftest stillede spørgsmål på deres hjemmeside hedder det: »Vi tager snyderi meget seriøst. Snydere bliver permanent bandlyst fra alle Epics spil.«

Mange af FaZe Jarvis' fans støtter op med kommentaren, at straffen er alt for hård.