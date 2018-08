Den populære amerikanske YouTube-stjerne Trevor Heitman, kendt som McSkillet, dræbte i torsdags en kvinde og hendes 12-årige datter, da han i høj fart ramte deres bil, mens han kørte mod kørselsretningen på en motorvej i San Diego, Californien. Trevor Heitmann døde selv i sammenstødet.

Trevor Heitman var kendt for at spille skydespillet Counter-Strike samt designe og sælge såkaldte 'skins' – det vil sige udsmykninger til de våben, man bruger i spillet. Han havde omkring 880.000 subscribers på YouTube og 250.000 følgere på Twitter.

Med over 160 kilometer i timen i en sportsvogn af mærket McLaren kørte Heitman torsdag eftermiddag i motorvejens modkørende retning, da han kolliderede med en anden bil.

I bilen sad 43-årige Aileen Pizarro og hendes 12-årige datter Aryana Pizarro. Det skriver BBC News.

Mother and daughter killed in fiery wrong -way crash on the 805 identified https://t.co/RBJFmuyH1o pic.twitter.com/vgJTfvjxmL — CBS News 8 (@CBS8) 25. august 2018

Ifølge de officielle myndigheder døde alle tre på stedet.

Politiet undersøger nu, om Trevor Heitman kørte i den forkerte side af vejen med vilje.

En halv time inden ulykken var Trevor Heitman involveret i en anden episode, da han kørte sin sportsvogn ind i en port til skolen Ashley Falls Elementary School i San Diego. Han ødelagde porten og smadrede et af skolens vinduer, hvorefter han kørte væk.

BBC News skriver, at Heitmans venner har udtalt, at han kæmpede med psykiske problemer inden ulykken torsdag.