Austin Jones nåede med over en halv millioner følgere at blive en yderst populær herre på YouTube. Nu kan han se frem til at skulle bag tremmer de næste mange år.

Den 26-årige amerikaner har nemlig erkendt sig skyldig i en sag om børneporno og risikerer helt op til 11 år i fængsel.

Sagen så dagens lys tilbage i 2017, hvor det kom frem, at den dengang 24-årige YouTuber havde udnyttet sin stjernestatus til at presse seks mindreårige piger - i alderen fra 14-15 - til at sende seksuelle billeder og videoer af dem selv.

Den nu tidligere YouTube-stjerne (profilen er lukket ned, red.) havde på daværende tidspunkt flere end 500.000 følgere, hvoraf de fleste var unge, forgabte teenagepiger.

Ifølge New York Post har Austin Jones tilstået at have overtalt pigerne til blandt andet at sende udfordrende billeder samt livestreame seksuelle dansetrin til gengæld for løfter om model-muligheder og Instagram-berømmelse.

Han har endvidere indrømmet at have forsøgt at overtale op mod 30 andre unge piger til at gøre det samme.

Fredag skal han i retten i Chicago for at få udmålt sin straf, og ifølge det amerikanske medie går anklagemyndigheden efter en fængselsstraf på 11 år.

Uanset hvad dommen lyder, skal den mand dog gøre sig klar til et liv bag tremmer i de kommende år, for minimumsstraffen i den alvorlige sag lyder på 5 år.

»Han udnyttede deres alder, deres usikkerhed og mest af alt deres tilbedelse af ham, og han gjorde det igen og igen,« lød det fra anklagemyndigheden i sidste uge.

»Han trænede pigerne i, hvad de skulle have på at tøj, hvad de skulle sige, hvordan de skulle danse og hvordan de skulle opføre sig i videoerne,« fortsatte argumentationen.

I et forsøg på at mildne dommen har Austin Jones' forsvarsadvokater fokuseret på YouTuberens egen barndom, hvor han angiveligt selv har været offer for et seksuelt misbrug af sin alkoholiske - nu afdøde - far.

»Der er ikke nogen tvivl om, at hans faders systematiske nedbrydning af (Austin, red.) Jones' psyke i sådan en påvirkelig alder er medvirkende til, at han opførte sig på den måde, han gjorde,« lyder det fra forsvarsadvokaterne Terrence LeFevour og David Gaeger.