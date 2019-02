Videotjenesten YouTube har fjernet 400 kanaler, efter at en bruger i en video påpeger problemer med pædofili.

Videoer af mindreårige piger, der laver eksempelvis gymnastik, tiltrækker sig opmærksomhed fra de forkerte.

Youtuberen Matt Watson har i en video påpeget, hvordan brugere i videoernes kommentarfelt deler kontaktinformationer og links til børneporno.

Derudover efterlader brugerne kommentarer om, hvornår i videoerne de mindreårige optræder i bestemte stillinger.

Det skriver Business Insider Nordic.

Efterfølgende har YouTube fjernet 400 kanaler på tjenesten. Og muligheden for at kommentere "titusinder af millioner af videoer", som mindreårige er med i, er blevet deaktiveret.

- Vi skred omgående til handling ved at fjerne konti og kanaler, rapportere ulovlige aktiviteter til myndighederne og ved at slette muligheden for at kommentere titusinder af millioner af videoer med mindreårige i, siger en YouTube-talsmand ifølge The Guardian.

Efter Matt Watsons video fra 17. februar er flere store virksomheder stoppet med at annoncere på YouTube. Det gælder Disney, Nestlé og udvikleren af det populære computerspil Fortnite, Epic Games.

Det er ikke første gang, at YouTube møder kritik for ikke at levere godt nok i kampen imod udnyttelse af mindreårige.

I december skrev The Times om, hvordan YouTube var for længe om at fjerne livevideoer, som var blevet anmeldt for indhold med mindreårige.

I 2017 bekendtgjorde YouTube, at man ville have en "hårdere tilgang" til videoer, hvori mindreårige er udsatte. Ifølge YouTube ville man gå mere "aggressivt" til værks.

Det skulle blandt andet ske ved at blokere reklamer og upassende kommentarer til videoer af mindreårige.

Men ifølge Watsons video har YouTube altså haft svært ved at leve op til disse mål.

YouTube arbejder fortsat med problematikken, lyder det.

- Der er mere at gøre, og vi fortsætter med arbejde på at opsnappe misbrug hurtigere, siger en Youtube-talsmand ifølge The Guardian.

/ritzau/