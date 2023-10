37-årige Yoni Asher talte lørdag formiddag med sin hustru, mens hun befandt sig i et lille sikkerhedsrum. Siden har han ikke hørt fra hende.

Han frygter nu, at hun, deres to børn, børnenes mormor og hendes mand er blevet kidnappet af Hamas og ført til Gaza.

Det fortæller Yoni Asher til BBC og New York Times.

»Jeg kan ikke sove. Jeg er helt ude af den.«

Yoni Ashers hustru og to børn. Foto: Facebook. Vis mere Yoni Ashers hustru og to børn. Foto: Facebook.

»Jeg har to små børn, to små piger. De skal ikke være sammen med eller holdes kidnappet af terrorister,« siger han til New York Times.

Yoni Ashers mareridt begyndte lørdag.

Hans hustru, Doron, besøgte sin mor og papfar sammen med børnene i en lille landsby nær grænsen til Gaza, da Hamas gik til angreb.

Også mod det hus, hvor familien befandt sig:

»Hun fortalte mig, at der var terrorister i huset,« siger han og tilføjer, at han fik fortalt, at hustruens papfar var blevet ført bort. På det tidspunkt befandt hustruen sig fortsat i det lille rum sammen med sin mor og børnene.

Men pludselig blev telefonforbindelse afbrudt. Og siden er telefonforbindelsen forblevet tavs.

Yoni Asher har efterfølgende sporet sin kones telefon til en lille by i det sydlige Gaza, hvorfor han formoder, de er blevet kidnappet.

Samtidig påstår han at have set en video på sociale medier, hvor han genkendte sin kone, svigermor og børn, der angiveligt lå mast sammen bag i en firehjulstrækker.

Yoni Asher ved nu ikke, om han kommer til at se sin familie igen, fortæller han, mens han frygter det værste.

Mindst 700 personer meldes dræbt af Hamas i forbindelse med weekenden.

Det er uklart, hvor mange der er blevet kidnappet og formodes at være holdt fanget i Gaza. Meldingen lyder på mindst 100.

B.T. dækker krigen i Israel løbende. Følg seneste nyt i livebloggen.