En yogainstruktør fra staten Iowa i USA er søndag blevet arresteret for at banke en biografgæst gul og blå.

Det skete angiveligt under en tirsdagsforevisning af Quentin Tarantinos film 'Once Upon a Time in Hollywood' som de to var tilskuere til.

Forbryderens navn var Nicholas Paul Glasgow. Den 34-årige slog angiveligt biografgæsten i gulvet i september, da filmen med Brad Pitt og Leonardo DiCaprio var ved at være forbi.

Men han er først blevet arresteret 12. januar i år. Det rapporterer The Smoking Gun.

Nicholas Glasgow havde oprindeligt bedt om en undskyldning fra sit offer. Han havde nemlig 'totalt ødelagt filmen for ham', fremgår det i artiklen.

Da undskyldningen ikke faldt prompte, gik Glasgow tilsyneladednde amok.

Han tildelte offeret et slag i ansigtet, og han sparkede ham, efter han var blevet revet omkuld.

Offeret fik ovenikøbet brækket sine briller under slagsmålet.

Før filmen var begyndt, krævede Glasgow, at de ansatte 'talte til offeret om hans brug af mobiltelefonen'.

Han fortalte dem, han »nok selv skulle gøre det«, hvis ikke de ansatte ville træde til.

Nicholas Paul Glasgow sigtes nu for overfaldet.

Ifølge de ansatte opfører den 104 kg tunge mand sig ofte besynderligt, når han er gæst i biografen.