En mand 20'erne blev onsdag aften dødeligt såret af skud i Eskilstuna. Gerningsmanden er på fri fod.

En mand i 20-årsalderen er død efter et skyderi onsdag aften i den svenske by Eskilstuna.

Det skriver Expressen.

Klokken 19.25 modtog politiet alarmopkald fra flere personer, som havde hørt en række skud blive affyret på en gade i den centrale del af Eskilstuna.

På stedet fandt politiet en såret mand, som med ambulance blev bragt på hospitalet. Senere onsdag aften meddelte politiet, at manden var død.

- De pårørende er underrettet, og en drabsefterforskning er indledt, skriver politiet på sin hjemmeside.

Der er natten til torsdag ikke foretaget anholdelser i forbindelse med skyderiet.

Efter skyderiet indtraf der flere "dramatiske" hændelser, beretter Expressen.

En ambulance på vej til gerningsstedet med udrykning kørte galt, og stærkt bevæbnede politifolk blev set ankomme til et andet trafikuheld.

En talsmand for politiet i Eskilstuna siger til Expressen, at han ikke har kendskab til, at trafikuheldet, hvor to biler stødte sammen, skulle have nogen forbindelse til skyderiet.

/ritzau/