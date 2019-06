Mandag var der flere skudepisoder i Malmø. En mand i 20-årsalderen har mistet livet.

En mand i 20-årsalderen blev mandag eftermiddag dræbt af skud i et boligområde i Malmø.

Senere mandag var der yderligere en skudepisode i samme område. Her kom ingen personer til skade.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Politiet har ikke foretaget anholdelser i forbindelse med drabet, oplyser Rickard Lundqvist, talsmand for politiet i Malmø, sent mandag aften.

Skuddrabet fandt sted foran indgangen til et socialkontor mandag eftermiddag kort efter klokken et. Flere personer forsøgte at hjælpe offeret.

- Han lå i et buskads i fosterstilling, siger en kvinde til avisen Sydsvenskan.

En anden kvinde oplyser, at hun hørte to "smæld" og derefter så en bil forsvinde fra stedet i høj fart.

Den dræbte mand var i forvejen kendt af politiet. I 2018 blev et nært familiemedlem til ham ligeledes dræbt af skud i Malmø, skriver Sydsvenskan.

Mandag formiddag greb politiet i den sydsvenske by selv til våben, da en mand opførte sig truende på Malmøs centrale togstation.

På et pressemøde mandag eftermiddag oplyste politiet, at manden sagde, at han havde sprængstoffer og våben i de tasker, han havde med sig. Politiet skød ham herefter en eller to gange i benene.

Hovedbanegården blev evakueret, ligesom tog- og bustrafikken til og fra stedet blev indstillet i flere timer.

/ritzau/