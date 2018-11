Hvis den saudiskledede koalition ønsker fred, er Yemens houthier klar til bredere våbenhvile, meddeler de.

Houthi-oprørerne i Yemen vil stoppe drone- og raketangreb mod Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater og de to landes allierede.

Bevægelsen skriver i en meddelelse, at den er klar til en bredere våbenhvile, hvis "den saudiskledede koalition vil have fred".

FN har krævet, at houthierne skal stoppe angrebene.

Det er ikke umiddelbart klart, om et stop for angreb træder i kraft med det samme.

Meldingen fra oprørsbevægelsen i Yemen kommer, efter at den koalition, som Saudi-Arabien står i spidsen for, har beordret et stop for sin offensiv mod den vigtige havneby Hodeidah.

Der har på det seneste været øget internationalt pres på de to stridende parter.

Houthierne skriver i meddelelsen søndag, at efter bevægelsen har talt med FN's udsending, stopper den "raket- og droneangreb mod de lande, der udøver aggression".

Lørdag bekræftede FN, at parterne i krigen i Yemen inden længe vil blive indkaldt til fredssamtaler, der skal finde sted i Sverige.

Både den saudiskledede koalition, der støtter Yemens regering, og houthi-oprørerne har vist en "fornyet vilje" til en politisk løsning. De er også kommet med "tydelige forsikringer" om, at de ønsker at deltage i samtalerne.

Det sagde FN's Yemen-udsending, Martin Griffith, i FN's Sikkerhedsråd fredag.

- Med det i tankerne har jeg tænkt mig at samle parterne om kort tid, og det skal ske i Sverige. Jeg tror, at vi er tæt på at løse udfordringerne, så det kan ske, sagde han ifølge nyhedsbureauet AP.

I september kuldsejlede de planlagte FN-ledede fredsforhandlinger, da houthierne ikke dukkede op.

Over 10.000 mennesker er blevet dræbt i krigen, der har bragt Yemen på randen af en sultkatastrofe.

/ritzau/Reuters