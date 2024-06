Amerikanske og britiske styrker har angrebet 13 mål i Yemen. Angrebene er udført i selvforsvar, lyder det.

Amerikanske og britiske angreb på byen al-Hudaydah i Yemen har dræbt to og såret ti andre.

Sådan lyder det fredag på den yemenitiske tv-kanal al-Masirah, som er styret af houthibevægelsen.

Den amerikanske centralkommando, Centcom, bekræfter angrebene på det sociale medie X.

Centcom skriver, at angrebene fandt sted mellem 15.15 og 17.00 yemenitisk tid.

Amerikanske og britiske styrker har angrebet 13 houthimål i Yemen og angrebene er udført i selvforsvar, lyder det.

På tv-kanalen al-Masirah lyder det, at seks af de 13 angreb er udført i hovedstaden Sanaa.

Det britiske forsvarsministerium siger, at den fælles operation ramte tre mål i havnebyen al-Hudaydah ved Det Røde Hav.

I byen befinder der sig droner og jord-til-luft missiler, lyder det fra ministeriet.

- Som altid har vi været omhyggelige i planlægningen af angrebene for at minimere enhver risiko for at ramme civile eller ikkemilitær infrastruktur, siger det britiske forsvarsministerium i en erklæring.

Houthibevægelsen har i månedsvis udført angreb på skibe i Det Røde Hav, Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten.

Houthierne fastholder, at de angriber skibstrafikken i solidaritet med palæstinenserne.

Siden januar har amerikanske og britiske styrker gengældt angrebene.

/ritzau/Reuters