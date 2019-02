Dansk generalløjtnant styrede slagets gang under møder frem til delaftale mellem Yemens kæmpende sider.

Yemens regering og oprørere fra Houthi-bevægelsen er blevet enige om første fase af en tilbagetrækning af tropper fra havnebyen Hodeida.

Det er et vigtigt fremskridt, vurderer FN.

Flytningen af militære styrker fra Hodeida udgjorde en central del af en aftale om våbenhvile, der blev lavet i december sidste år i Sverige.

Men parterne har ikke overholdt de opstillede tidsfrister for at rykke ud af bestemte områder.

Hodeida er et centralt knudepunkt for Yemens nødlidende befolkning. Det er her, at en stor del af både fødevarer og nødhjælp kommer ind i landet.

Efter to dage med møder i den vigtige by blev de kæmpende parter først enige om den ene af to dele af aftalen om tilbagetrækning.

Samtalerne blev ledt af den danske generalløjtnant Michael Lollesgaard, som leder en observatørmission i det krigshærgede land.

- Efter lange men konstruktive diskussioner faciliteret af RCC (Regulatory Cooperation Council, red.) har parterne nået en aftale om fase et om en fælles tilbagetrækning, skriver FN i en erklæring.

I aftalen lyder det, at første fase handler om tilbagetrækning fra de enkelte havne i Hodeida, Saleef, Ras Issa og fra dele af byen, hvor der er nødhjælp.

I løbet af næste uge skal parterne blive enige om aftalens anden del, der handler om selve tilbagetrækningen.

Der er endnu ikke fastsat et tidspunkt for, hvornår tropperne ventes at blive flyttet.

Våbenhvilen med første fase omkring Hodeida er blevet beskrevet som et stort skridt mod at afslutte den næsten fire år lange krig i Yemen.

Krigen har været i gang siden marts 2015, hvor Saudi-Arabien gik i krig mod houthi-bevægelsen for at få genindsat præsident Abd Rabbo Mansour Hadi.

Saudi-Arabien er sunnimuslimsk, houthierne er shiamuslimer og støttes af Iran. Omkring 10.000 personer er siden dræbt i konflikten.

/ritzau/AFP