Det var en 'ydmygelse' for åben skærm af Vladimir Putin. Og udtalelsen så ud til at 'komme bag på ham'.

Sådan lyder blot nogle af beskrivelserne af det, der skete i fredags, hvor den russiske præsident sad ansigt til ansigt med den kasakhiske præsident, Kassym-Jomart Tokajev.

Det skriver blandt andet VG, Bloomberg og The Telegraph.

De to mødtes til en debat under Sankt Petersborgs Internationale Økonomiske Forum (Spief), der blev afholdt i sidste uge.

Her ses Vladimir Putin og Kassym-Jomart Tokajev under topmødet fredag. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Her ses Vladimir Putin og Kassym-Jomart Tokajev under topmødet fredag. Foto: MAXIM SHEMETOV

Undervejs i mødet forklarede Vladimir Putin, at han havde sendt sine tropper ind i nabolandet Ukraine for blandt andet at beskytte de russisktalende beboere i de selverklærede – og russiskstøttede – regioner Donetsk og Luhansk.

To regioner, som Rusland dagen før invasionen oplyste, at man anerkender som værende uafhængige.

Det fik moderatoren på debatten, chefredaktøren på Russia Today, Margarita Simonyan, til at spørge Kassym-Jomart Tokajev, om han delte Ruslands synspunkt.

Det gjorde han ikke.

Ifølge VG 'ligefrem ydmygede' han med sit svar den russiske præsident.

For i stedet for at være enig i, at der er tale om uafhængige stater, omtalte han dem i sit svar som værende 'kvasi-stater'.

Hvor 'kvasi' ifølge den danske ordbog er noget, der ofte bruges med nedsættende betydning om noget, der er 'næsten ligesom', men 'ikke reelt er lig med eller på samme niveau som noget andet'.

»Hvis alle nationer, som ønsker frigørelse, fik det, ville der være 500-600 lande i stedet for de 193, som nu er medlem i FN. Det ville blive totalt kaos,« lød det ifølge VG blandt andet i Kassym-Jomart Tokajevs svar, som fortsatte:

»Og vi vil holde fast i det princip om kvasi-stater, som Luhansk og Donetsk – efter vores mening – er.«

Videre tilføjede den kasakhiske præsident, at landet af samme grund heller ikke anerkender Taiwan, Kosovo, Abkhasien eller Sydossetien som uafhængige.

Under hele svaret forholdt Vladimir Putin sig tavs.

Det norske medie VG har beskrevet svaret som en »ydmygelse« af den russiske præsident, der »ikke overraskende blev stiv i masken«.

Ifølge The Telegraph så udtalelsen ud til at »komme bag« på Putin, mens Bloomberg kalder uenigheden for »en sjælden modstridende note for Kreml, som forsøgte at vise, at Rusland med succes trodser amerikanske og europæiske sanktioner med det formål at isolere Putin.«

Siden mødet har der tilsyneladende været visse spændinger mellem de to lande, skriver VG.

Blandt andet kunne russiske medier allerede dagen efter oplyse, at Kasakhstans olieeksport gennem den russiske by Novorossijsk pludselig var stærkt begrænset.

Den officielle årsag var, at man – uventet – havde fundet nogle miner fra Anden Verdenskrig, som havnemyndighederne var nødt til at få fjernet.

Det anser nogen for at være et svar fra russisk side for at vise regimets utilfredshed med udtalelsen – omend det ikke er bekræftet.