Det sker sjældent. Meget sjældent endda. Men nu har de fået et par giraftvillinger i Kenya.

De er blevet født af en maasaigiraf i Nairobis nationalpark. Det oplyste Kenyas vildtminister tirsdag.

»Det er en ekstremt sjælden begivenhed,« lød det fra Najib Balala på Twitter. Hans opslag havde også et billede af moderen, der holdt øje med sine kalve. Det skriver France 24.

Verdens højeste dyr er listet som 'Sårbar, på grænsen til udryddelse' på den røde liste fra 2016 over truede vilde dyr.

Der er kun omkring 117.000 giraffer tilbage i naturen. Antallet af giraffer i Afrika er faldet med 30 procent gennem de sidste 30 år. Det kalder man 'den stille udryddelse'.

Kenya er hjemsted for de tre nordlige underarter af giraffer. Maasaigiraffen, netgiraffen og rothschildgiraffen.

Nairobi National Park ligger kun syv kilometer fra Kenyas hovedstad. Og det er en turistmagnet for dyreelskere.

De er gravide i 15 måneder og det er en af de længste perioder et dyr venter sig. De føder stående, og det betyder at kalven starter sit liv med at falde to meter til jorden.

Det er godt nok en barsk fødsel, men de kommer hurtigt på benene. Inden for en time render den rundt.

En nyfødt kalv et faktisk større end et voksent menneske.

Der er kun rapporteret en håndfuld tvillinger over hele jorden – og de fleste klarede det ikke.