Mange vil nok forbinde 'ring of fire' med et af countrylegenden Johnny Cash' største hits.

Men det dækker også over et yderst sjældent fænomen, der ses på himlen, og som bedst kan beskrives som en ringformet solformørkelse.

Den opstår, når månen på grund af sin bane er så langt fra jorden, at den ikke kan dække hele solskiven, og dermed kommer solen kortvarigt til at ligne en ring af ild – 'ring of fire',

Det fascinerende fænomen kunne dele af USA observere lørdag formiddag, hvor ildringen var synlig på himlen i omkring fire minutter.

En ringformet solformørkelse opstår, når Månen er så langt fra solen på grund af sin elliptiske bane, at den ikke kan dække hele solskiven. Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En ringformet solformørkelse opstår, når Månen er så langt fra solen på grund af sin elliptiske bane, at den ikke kan dække hele solskiven. Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Ritzau Scanpix

Den var synlig i et 'bånd', der strakte sig fra staten Oregon i det nordvestlige USA og derned ned mod stater som Californien og Texas.

'Ildringen' er et yderst sjældent fænomen.

Det vil først være muligt at opleve den igen i USA i 2039.

Hvis du håber på at kunne se det flotte fænomen på himlen herhjemme, skal du væbne dig med tålmodighed og en stærk tro på et meget, meget langt liv.

Det kommer nemlig først til at ske herhjemme den 25. maj 2142.