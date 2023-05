Den tredjemest besøgte turistattraktion i Paris skal have en gedigen overhaling.

Næsten fire millioner besøgende lægger hvert år vejen forbi Centre Pompidou, men i de næste fem år må de finde et andet sted at besøge.

Det meget populære sted er nemlig i så dårlig forfatning, at man de næste år skal give stedet en gennemgribende makeover.

Centret, som blandt andet indeholder gallerier, et bibliotek og en restaurant inden for dets banebrydende ydre af rør og ledninger, vil være lukket fra 2025 til 2030 for at gennemgå større reparationer og byggearbejde, som embedsmænd siger, er nødvendige for at sikre den usædvanlige bygnings fremtid.

Frankrigs kulturminister, Rima Abdul Malak, annoncerede arbejdet tidligere på måneden og sagde, at moderniserings- og asbestfjernelsesprojektet, der anslås til at koste to milliarder danske kroner, vil 'forevige dets overlevelse'.

Lukningen var oprindelig forventet at finde sted fra september 2023, men er blevet udskudt til efter sommer-OL for at blive afholdt i Paris i 2024.

Et luftfoto af den verdenskendte bygning. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix

Ud over alle de spændende ting, som stedet tilbyder indenfor, er Pompidou kendt for at have en af ​​de bedste udsigter over byen.

Netop udsigtsmulighederne vil få et væsentligt opløft.

For et af højdepunkterne ved renoveringen bliver en helt ny 1.500 kvadratmeter stor terrasse med udsigt over den vestlige del af byen.

Arbejdet skal også være med til at reducere centrets energiregning med 60 procent.

»Vi er formentlig en af ​​de mest energiforbrugende bygninger i Frankrig, så det er ret gode nyheder,« sagde Laurent Le Bon, der er direktør for vartegnet.

Bygningen blev designet i stil med højteknologisk arkitektur af det arkitektoniske team af Richard Rogers, Su Rogers, Renzo Piano, sammen med Gianfranco Franchini.

Richard Rogers døde i 2021, men hans karriere tog for alvor fart i 70erne, da han netop gennem en længere årrække var hovedarkitekten bag det facadeløse Centre Pompidou.

Det blev startskuddet til Rogers' moderne hightech-bygninger i stål og glas, hvor den britiske arkitekt fuldt og fast troede på, at højteknologi i arkitekturen var nøglen til fremtiden.