Hun var 28 år gammel, og hun arbejdede som miljøsundhedsansvarlig. I august sidste år blev hun fundet dødeligt såret i sin have i Liverpool.

Hun overlevede ikke turen til hospitalet, og det menes ikke, at hun var det tiltænkte offer for skyderiet.

Nu er yderligere to mænd blevet sigtet for mordet på Ashley Dale. Det skriver Sky News.

Politiet oplyser, at den 26-årige Niall Barry og Sean Zeisz på 27 år er blevet anholdt. De vil komme for en dommer i morgen.

Ashley Dale blev fundet skudt i sin have 21. august sidste år.

Hun blev straks kørt på sygehuset, hvor hun blev erklæret for død.

Dengang beskrev politiinspektør Mark Kameen den dræbte Ashley Dale som »et uskyldigt medlem af offentligheden«, der var blevet »koldt og tankeløst skudt«.

»Hun var en ung, uskyldig kvinde, der nød sit liv. Vi tror på nuværende tidspunkt ikke, at Ashley på nogen måde var involveret i det her. Vi mener, at bygningen var målet. Årsagerne til det er en del af vores efterforskning fremadrettet,« siger Mark Kameen.

De to mænd bringer antallet af borgere, der er anholdt i forbindelse med mordet, op på fire.

I forvejen sidder den 40-årige James Witham og den 28-årige Joseph Peers fængslet. De er også sigtet for mordet på hende.

Ved hendes begravelse i september beskrev hendes familie hende som »en stjerne, der havde hele livet foran sig«.